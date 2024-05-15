Kırgız işadamının satın aldığı sürat teknesi tır üstünde İstanbul'a geri gönderildi - Son Dakika
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Kırgız işadamının satın aldığı sürat teknesi tır üstünde İstanbul'a geri gönderildi

Kırgız işadamının satın aldığı sürat teknesi tır üstünde İstanbul\'a geri gönderildi

Kırgız işadamı tarafından Türkiye'den satın alınan ve Rusya'ya götürülmek üzere yola çıkan sürat teknesi, arıza yapması üzerine tır üzerinde İstanbul'a geri gönderildi. Tekne, denizden vinçle kurtarılarak tırın dorsesine yerleştirildi ve İstanbul'un Tuzla ilçesine doğru yola çıkarıldı.

15.05.2024 12:42
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Kırgız işadamı tarafından Türkiye'den yaklaşık 500 bin Euro'ya ikinci el olarak satın alınan ve Rusya'ya götürülen sürat teknesi, arıza yapıca yolculuğuna tır üstünde bitti. Tıra yüklenen tekne, deniz yoluyla Rusya'ya değil, kara yoluyla İstanbul'a gönderildi.

Rusya'nın Soçi şehrinde yaşayan ve ismi açıklanmayan Kırgızısiztan'lı bir işadamı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir firmadan yaklaşık 500 bin Euro bedelle ikinci el 12 metrelik sürat teknesi satın aldı. Kırgız işadamı, sürat teknesini getirtmek amacıyla 2 Rus kaptan ile anlaşarak Türkiye'ye gönderdi. Tekneyi teslim alan Rus kaptanlar, yaklaşık 20 gün önce yola çıktı. Önce Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arıza yapan sürat teknesi, çağrılan servis ve uzman ekipler tarafından onarılarak, yeniden yol koyuldu. 15 gün önce yine arıza yapan sürat teknesi Bartın'ın Amasra Limanı'ına sığındı. Çağrılan teknik servis ve uzman ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, arızanın sebebi belirlenemedi. Makine ve dümen kısmındaki arıza nedeniyle hareket ettirilemeyen sürat teknesinin kara yoluyla İstanbul'a götürülmesi kararı alındı.

Vinçle denizden kurtarma operasyonu

Teknenin İstanbul'a götürülmesi için yaklaşık 120 bin TL'ye bir tır tutan firma, teknenin denizden alınması için vinç ve kızak temin etti. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışmada vinçle kaldırılarak denizden çıkarılan tekne, tırın dorsesine konulan kızağa yerleştirildi.

Özel halatlar ve rampalar yardımıyla tırda sabit kalması sağlanan tekne, yapılan gümrük işlemlerinin ardından kara yolu ile yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki İstanbul'un Tuzla ilçesine doğru yola çıkarıldı. Teknedeki arızalar nedeniyle Ereğli ve Amasra'da mahsur kalan Rus kaptanlar ise teknenin gönderilmesinin ardından karayolu ile yeniden İstanbul'a doğru hareket etti. Öte yandan teknenin bir süre önce kazalı bir şekilde Bulgaristan'dan satın alınarak Türkiye'ye getirildi, yenilenerek yapılan bakım ve onarımların ardından satışa çıkarıldığı öğrenildi. Türkiye'deki ilk yolculuğunda sadece 70 deniz mili yol gidebilen sürat teknesi, yolculuğuna tır üstünde devam edebildi. Tekne, Rusya'nın Soçi kenti yerine yolculuğun başladığı İstanbul'un Tuzla ilçesine geri götürüldü. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgız işadamının satın aldığı sürat teknesi tır üstünde İstanbul'a geri gönderildi - Son Dakika

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