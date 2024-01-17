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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı.
Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.
Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika