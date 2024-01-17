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Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 1 asker hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi bulunuyor. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Kırgızistan\'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı
17.01.2024 - 10:39,
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 1 asker öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopterin inişi sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, 1 askerin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifada edilirken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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