Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi

Kırgızistan\'da darbe girişimi engellendi

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme girişiminin engellendiğini duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, patlayıcılar ve diğer yasaklı maddeler ele geçirildi.

05.07.2024 13:59
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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme girişiminin engellendiğini duyurdu.

Kırgızistan'da darbe girişiminin engellendiği açıklandı. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve anayasa düzeninin temellerinin korunmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşların ölümüne yol açan kitlesel olaylar düzenleyerek iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeyi ve ülkede toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmayı planlayan bir yıkıcı grubun faaliyetinin engellendiği" kaydedildi.

Soruşturma ve operasyonel çalışmaların sonucu "K.B.A", "M.E. C", "B.B.K.", "M.A.C." ve "S.A.B" isimli Kırgızistan vatandaşlarının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu grubun suç ideolojisini destekleyen ve fanatik bir şekilde dini ideolojiyi savunan kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınanların evlerinde ve kullandıkları araçlara yapılan arama çalışmaları sırasında el yapımı patlayıcılar, silahlar, mühimmatlar, telsizler, kurşun geçirmez yelekler, kolluk kuvvetleri üniformları, insansız hava araçları, aşırılık yanlışı literatürler ve diğer yasaklanmış maddeler bulunmuş, ele geçirilmiştir"

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi aktarıldı.

Öte yandan, ocak ayında da Kırgızistan'da kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle bir gruba yönelik operasyon düzenlenişti. Miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan 41 yaşındaki iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde 22 Nisan'da yakalanmıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi - Son Dakika

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