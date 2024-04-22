Kırgızistan'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı

Kırgızistan\'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı

Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.

22.04.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan 41 yaşındaki iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı.

Kırgızistan'da darbe teşebbüsünden aranan iş adamını yakalamak üzere operasyon düzenlendi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ayaklanma çıkarmak amacıyla mitingler düzenleyerek darbe girişimini organize etme suçuyla aranan Kırgızistan vatandaşı İmamidin Taşov'un yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, Taşov'un Kazakistan'ın Almatı kentinden sınırı geçtikten sonra saklandığı Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kaindı köyünde yakalandığı belirtildi. Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için Çüy bölgesindeki Kara-Balta kentinde de geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.

Taşov, 8 gün esir tutulduğunu iddia etti

Bir inşaat şirketi sahibi İmamidin Taşov, geçen yıl ekimde başkent Bişkek'te izin belgeleri olmadan çok sayıda apartman inşa ettiği şüphesiyle gözaltına alınmış, belediyeye tazminat ödedikten cezası ev hapsine çevrilmişti. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan video mesajda Taşov, istihbarat görevlileri olduklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 gün esir tutulduğunu ve kendisinden büyük miktarda para talep edildiğini iddia etmişti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi ise, Taşov'un serbest bırakıldıktan sonra kitlesel ayaklanmalar düzenleme ve iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedilmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da Darbe Girişimi Organizatörü İş Adamı Yakalandı - Son Dakika

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