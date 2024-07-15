Kırgızistan'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

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Kırgızistan'da dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yapışların yol açtığı selde bilanço artıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 4'e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerine ise 3 saat sonra Özbekistan ekipleri ulaştı. Özbekistan'ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan'a teslim edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu öğrenildi. - BİŞKEK