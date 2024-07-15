Kırgızistan'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Kırgızistan'ın Oş şehrinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Selde bulunan 2 cansız beden ise Özbekistan'dan Kırgızistan'a teslim edildi.

15.07.2024 20:55
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Kırgızistan'da dün şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde dün etkili olan şiddetli yapışların yol açtığı selde bilanço artıyor. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 4'e yükseldiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Açıklamaya göre 44 yaşındaki şahsın cansız bedeni yerel saatle 11.30 sıralarında Ak-Buura Nehri'nde bulunurken, 10 ve 19 yaşlarındaki 2 kişinin cenazelerine ise 3 saat sonra Özbekistan ekipleri ulaştı. Özbekistan'ın Şahronsoy Irmağı'nda bulunan 2 cansız beden Kırgızistan'a teslim edildi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda 44 yaşındaki kadının aynı selde hayatını kaybeden 3 kızın annesi olduğu öğrenildi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Özbekistan, Acil Durum, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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