Kırgızistan'ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralanırken, başkent Bişkek'te acil durum ilan edildi.
Kırgızistan'ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.
Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek'te "acil durum" ilan edildiğini" duyurdu. - BİŞKEK
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırgızistan'da Şiddetli Rüzgarlar Sonucu 24 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan bir tır yan devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi.
Çankırı-Karabük karayolunda meydana gelen kazada, oy kullanmak için memleketlerine gitmek üzere yola çıkan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilen tırın neden olduğu kazada, polis memurları ve aile üyeleri hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olanlar Adıyaman eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Polis, olayın terör bağlantısı olmadığını belirtti.
Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin gece evine Peru Polisi baskın düzenledi. Savcıların yargı yoluyla bakanlığa emir vermesi sonucu, Devlet Başkanı Boluarte'nin özel evine polis tarafından baskında bulunuldu. Söz konusu olaydan sonra Başkan Boluarte, kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklamada bulunmadı.
Artvin'de yarın yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 135 bin 225 seçmen 669 sandıkta oy kullanacak. Okullarda yapılan hazırlıklarla vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği bir ortam sağlandı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobilde 19,85 gram uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.T. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada, jandarma tarafından 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, il dışından Antalya'ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı bilgisi üzerine kamyon durduruldu ve yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ısı yalıtım malzemeleri fabrikasında çıkan yangın, bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika tamamen küle dönerken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?