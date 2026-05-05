Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

05.05.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın güneyinde etkili yağışlar, 149 kişiyi tahliye etti, 40 ev zarar gördü.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken, Oş ve Celalabad bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Kırgızistan'da son günlerde ülkenin güney bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar Batken ilçesine bağlı Ak-Tatır ve Samarkandek yerleşim yerlerinde sele yol açtı. Ak-Tatır'da 10 evin bodrum katını su basarken, 40 evin bahçesi de sular altında kaldı. Sel bölgesinden tahliye edilen 149 kişi, geçici olarak güvenli bölgelerdeki akrabalarının evlerine ve bir okula yerleştirildi. Bölgede acil durum ilan edilirken, selden etkilenen alanlarda 158 kişinin temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Celalabad bölgesinin idari merkezi olan Celalabad kentinde ise yağışlar sonucu meydana gelen selde 40 ev ve 4 sosyal tesis zarar gördü. Selden kaynaklanan hasarı onarmak için Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 114 kurtarma görevlisi ile sivil savunma ekiplerinden 334 personelin katılımıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Oş bölgesinin Gülçö şehrinde de iki gün süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen selden 96 hane etkilendi.

Yetkililer, sel felaketinde can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, sel bölgelerinde sanitasyon ve epidemiyolojik çalışmaların yürütüldüğünü, şu ana kadar enfeksiyon vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının yolları ve evlerin bahçelerini kapladığı, bazı evlerin içine kadar girdiği görüldü. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:36:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.