Kırık Ayakla Hastaneye Gelen Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Kırık Ayakla Hastaneye Gelen Sürücü Yakalandı

Antalya'da kaza yapıp kaçan sürücü, hastaneye gidince yakalandı. Her iki sürücünün de ehliyeti yok.

04.10.2024 23:56
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Kaza yapıp kaçan sürücü kırık ayağının acısına dayanamayıp hastaneye gelince yakalandı, kaza anı kamerada

Kazaya karışan 2 sürücüde ehliyetsiz çıktı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 ayrı suçtan aranması olan ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü yakınları tarafından olay yerinden kaçırıldı. Motosiklet sürücüsü kırık ayağının acısına dayanamayarak hastaneye gelince yakayı ele verdi.

İlginç olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Yusuf A.'nın kullandığı 07 CMZ 65 plakalı motosiklet ile Mehmet A.'nın kullandığı 07 BCF 535 plakalı hafif ticari araç cadde üzerinde çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hafifi ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan motosiklet ve yaralanan motosiklet sürücüsünün olay yerinde olmadığı görüldü.

Motosiklet ve sürücü olay yerinden götürüldü

Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün ayağının kopma derecesinde kırık olduğu halde kazadan kısa süre sonra olay yerine bir kamyonet geldiğini, motosiklet ve yaralı sürücüyü alıp olay yerinden kaçırdığını dile getirdiler. Trafik ekiplerinin gerekli bilgileri alması ve hafif ticari aracı yoldan kaldırarak kaza raporu için karakola gitmesinden kısa süre sonra kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün Manavgat Devlet Hastanesine geldiği belirlendi. Ayağında çok sayıda kırık olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün 2 ayrı suçtan aranması olduğu ve sürücü belgesinin olmaması nedeniyle olay yerinden kaçırıldığı öğrenildi.

Her iki sürücünün de ehliyeti yok

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde araç sürücülerinin sürücü belgelerinin olmadığı, araçların başkalarına ait olduğu belirlendi. Araç sürücüleri ve araç sahiplerine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL ceza uygulanırken olay yerini terk eden motosiklet sürücüsüne olay yerini terkten 3 bin 115 TL, motosikletin sigortasının olmamasından 690 TL para cezası uygulandı. Her 2 araç sürücüsü ve araç sahiplerine toplam 55 bin 713 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

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