Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından herhangi yaralanma olmazken apartman dairesi zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkhan'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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