Kırıkhan'da Ev Yangını
Kırıkhan'da bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler evi sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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