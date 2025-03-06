Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 2 katlı ev yaşanan yangında zarar gördü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkhan'da Ev Yangını: Hasar Var - Son Dakika
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