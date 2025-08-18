Kırıkhan\'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY