Kırıkhan'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kırıkhan'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
18.08.2025 13:16  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Kırıkhan, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ekonomi, hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.