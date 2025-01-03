Kırıkhan\'da Kamyon Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Kırıkhan- Antakya çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, kamyonun çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan- Antakya çevre yolunda yaşandı. Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya kamyon çarptı. Kazada yaya Zeynep Alkır, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Alkır ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Alkır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - HATAY