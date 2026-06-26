Kırıkhan\'da otluk alandan alevler yükseldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında otluk zarar meydana geldi - HATAY