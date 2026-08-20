Kırıkhan\'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Sazlık alanda aracı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.