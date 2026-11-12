Kırıkhan\'da TOFAŞ marka araç yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kırıkhan'da TOFAŞ marka araç yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkhan Adalar Mahallesi'nde TOFAŞ marka bir araçta çıkan yangın, itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede emniyet tedbirleri alınıp soğutma çalışması yapılırken yangında araç zarar gördü.
Kırıkhan ilçesinde TOFAŞ marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Adalar Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.
Kaynak: İHA
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