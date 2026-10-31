Kırıkkale Bahşılı\'da uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 hap ele geçti, 4 tutuklandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bahşılı ilçesinde H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 953 sentetik ecza hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.