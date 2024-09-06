Kırıkkale'de 11 şüpheli gözaltına alındı, kaçak ürünler ele geçirildi

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Kırıkkale'de 11 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda, 60 bin makaron, kaçak etil alkol ve 2 tabanaca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 60 bin makaron, 925 paket sigara, 60 litre etil alkol, 2 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE