Kırıkkale'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri bir operasyonla hırsızlık suçundan aranan G.K.'yi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, hakkında "bina içerisinde muhafaza altında bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki farklı hırsızlık suçundan da aranması olan G.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE