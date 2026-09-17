Kırıkkale’de 15 günde 555 şüpheliye işlem: 25 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 555 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 25 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik şube müdürlükleri tarafından 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 412, narkotik suçlarına karıştığı belirlenen 28 ve siber suçlara yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 115 kullanıcı ve kişi olmak üzere toplam 555 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Denetimler kapsamında 18 bin 289 araç ile 11 bin 310 şahıs sorgulandı. Ayrıca 5 bin 776 ticari araç ve 4 bin 267 yük nakli yapan araç kontrol edildi. Çevreye rahatsızlık verilmesi nedeniyle yapılan işlemlerin de aralarında bulunduğu denetimlerde toplam 337 araç trafikten men edildi.

Operasyon ve uygulamalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 202 sentetik ecza, 8,96 gram metamfetamin ve 52,22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.