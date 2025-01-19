Kırıkkale\'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yahşihan ilçesinde ve Hacılar beldesinde düzenlenen operasyonda 2 firari şahıs yakalandı. Vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan ve 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (37), Yahşihan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hacılar beldesindeki operasyonda ise cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (57) jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE