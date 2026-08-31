Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de 2 Hükümlü Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis, 13 yıl 7 ay cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile "hırsızlık" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.G. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

19:13
Villalardan nereye... Türkiye’ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak
Villalardan nereye... Türkiye'ye geri dönen yıldız isim konteynerde kalacak
18:50
Serdal Adalı’ya Fenerbahçe derbisi önce müjde
Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi önce müjde
18:44
Mekke Anlaşmasının İstanbul’daki ilk toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
18:35
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
18:00
Girne’de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada
17:19
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 19:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement