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Kırıkkale'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kargo firmasında yapılan aramada 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
07.01.2024 - 15:17,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir kargo firmasında K.M'nin kargo gönderisinde yaptığı aramada 20 litre kaçak etil alkol buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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