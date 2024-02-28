Kırıkkale'de 22 Bin 400 Adet Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 22 Bin 400 Adet Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de 22 Bin 400 Adet Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 22 bin 400 adet makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

28.02.2024 18:22
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Kırıkkale'de polis ekiplerince iki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 22 bin 400 adet makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 488 paket gümrük kaçağı sigara ve 22 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 22 Bin 400 Adet Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 22 Bin 400 Adet Makaron ve 488 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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