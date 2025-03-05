Kırıkkale'de 28 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 28 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de 28 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Polis, bir aracın içinde 28,500 kaçak makaron buldu, şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2025 13:21
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir aracın içinde 28 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, H.İ.V. isimli şüphelinin aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 28 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 28 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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