Kırıkkale'de 350 Küçükbaş Hayvan Çalındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 350 Küçükbaş Hayvan Çalındı

Kırıkkale\'de 350 Küçükbaş Hayvan Çalındı
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Çobanın planıyla çalınan hayvanlar bulundu, iki şüpheli tutuklandı, çoban sınır dışı edildi.

Kırıkkale'de 350 küçükbaş hayvanın çalınması için kurulan planın perde arkasından, kendisini iple bağlattıran çoban çıktı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, çoban ise sınır dışı edildi.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Ufuk Özdemir'in küçükbaş hayvanlarına bakan Özbekistan uyruklu A.T. (51), iddiaya göre sürüyü çalmak isteyen F.A. (33) ve M.D. (34) ile olaydan iki gün önce görüştü. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından sürünün çalınmasına yönelik plan hazırlandı. Olay günü çoban, şüpheleri üzerinden uzaklaştırmak için kendisini iple bağlattırdı. 350 küçükbaş hayvan, Ankara'nın Elmadağ ilçe istikametine kadar götürüldü.

Çobanın hırsızlarla kurduğu plan deşifre edildi

Çobanın bağlı halde bulunmasının ardından devreye giren Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgedeki yollar ve muhtemel geçiş güzergahları kontrol altına alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da ayrıntılı şekilde incelendi. Görüntülerde F.A. ile M.D.'nin olaydan iki gün önce çobanla buluştuğunun belirlenmesi, hırsızlığın perde arkasını ortaya çıkardı. Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede çobanın da planın içinde olduğunu tespit etti. Yaklaşık 350 küçükbaş hayvan gece yarısı Elmadağ sınırlarında bulunarak sahibi Ufuk Özdemir'e teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan F.A. ile M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yaklaşık 2 aydır sürü sahibinin yanında çalışan Özbekistan uyruklu A.T ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

"19 senenin birikimiydi"

Olayın ardından hayvanlarına yeniden kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Özdemir, "Saat 7 gibi çobanı arazide bağlamışlar ve Taburlar köyü tarafına bırakmışlar. Orada gören bir arkadaşımız bizi aradı. Biz de hemen Jandarma Komutanlığına haber verdik. Daha sonra diğer ekipler, köylüler ve Elmadağ'daki arkadaşlarımız arama çalışmalarına katıldı. Gece saat 12 civarında hayvanlarımızı Elmadağ sınırlarında bulduk" dedi.

"Çok şükür hayvanlarımız geri geldi"

Çobanın da olayın içinde olduğunun sonradan ortaya çıktığını anlatan Özdemir, "Bu kişiler iki gün önce gelmiş, çobanla görüşüp anlaşmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yoktu. Jandarma ve özel harekat ekipleri kamera kayıtlarından bu kişilerin daha önce geldiklerini ve çobanla görüştüklerini tespit etti. Biz de onların sayesinde gerçeği öğrendik. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Bunlar 19 senenin birikimi. Çoluğumuzla çocuğumuzla, yaz kış demeden emek verdik. Çok şükür hayvanlarımız geri geldi. Jandarmamızdan, köylülerimizden ve Elmadağ'daki arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hırsızların oyununu bozdular"

Köy sakini Ferhat Akkaya da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hayvanların kısa sürede bulunduğunu söyledi. Akkaya, "Arkadaşım Ufuk Özdemir'in hayvanlarını çalmışlar. Jandarma ekiplerimiz, polis ekiplerimiz ve köylülerimiz hırsızların oyununu bozdu. Hayvanları sağ salim bulup arkadaşımıza teslim ettiler" dedi.

Hırsızlık olayında çoban ile şüphelilerin önceden anlaştığının ortaya çıktığını belirten Akkaya, "Jandarma ekiplerimiz ve köy halkımız çok büyük mücadele verdi. Irmak Jandarma Komutanlığımıza, Alay Komutanımıza ve Bölük Komutanımıza teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde hayvanlar bulundu, suçlular da cezalarını buldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 350 Küçükbaş Hayvan Çalındı - Son Dakika

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