Kırıkkale\'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ahılı köyünde "kasten yaralama" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından aranan H.Ç. (37), hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Delice ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan aranan S.Ç. (68), hakkında kesinleşmiş 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı. Hacılar beldesinde düzenlenen operasyonda ise "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.A. (42) bulunduğu adreste gözaltına alındı. Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda da "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan aranan B.A. (45), hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE