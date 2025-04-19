Kırıkkale\'de 520 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince hassas burun "Alkış" ile bir otobüste yapılan aramada 520 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak tütün ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Yahşihan ilçesinde yapılan uygulamada durdurulan bir otobüste, tütün arama köpeği "Alkış"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada M.G. (42) isimli şahsa ait olduğu belirlenen 520 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Aynı gün, Merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrolde ise G.K. (19) isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 69 adet sentetik ecza hap bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE