Kırıkkale'de 8 suçtan 16 yıl cezası bulunan firari, annesiyle saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 8 suçtan 16 yıl cezası bulunan firari, annesiyle saklandığı evde yakalandı

Kırıkkale\'de 8 suçtan 16 yıl cezası bulunan firari, annesiyle saklandığı evde yakalandı
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Kırıkkale'de 8 ayrı dosyadan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari A.M., İstanbul'daki sahte otel kayıtlarıyla polisi yanıltmaya çalışırken, Yahşihan ilçesinde annesiyle saklandığı adrese düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Kırıkkale'de 8 ayrı suç dosyasından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan firari hükümlü, İstanbul'daki sahte otel kayıtlarıyla polise izini kaybettirmeye çalıştı. Polisi yanıltmaya çalışan hükümlü, ekiplerin şafak vakti düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında cezaevinden firar eden A.M.'nin yakalanması için operasyon yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, firarinin son 5 yıl içerisinde hastane, eczane ve seyahat kaydının bulunmadığı belirlendi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, A.M.'nin İstanbul'daki çeşitli otellerde farklı tarihlerde kayıt yaptırdığını tespit etti.

İstanbul'daki otel kayıtlarıyla izini başka şehirde göstermeye çalışan firarinin oyunu polisin dikkati sayesinde bozuldu. Ekipler, A.M.'nin İstanbul'da değil, Kırıkkale'de saklandığını belirledi. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda firarinin, Yahşihan ilçesinde resmi kaydı bulunmayan bir ikamette annesiyle birlikte saklandığı belirlendi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada A.M. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.M.'nin, "çevreyi taksirle kirletme", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "basit yaralama", "dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "parada sahtecilik" suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 8 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 8 suçtan 16 yıl cezası bulunan firari, annesiyle saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 8 suçtan 16 yıl cezası bulunan firari, annesiyle saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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