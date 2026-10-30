Kırıkkale'de ağaç ve otomobil motorunda mahsur kalan iki yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ağaç ve otomobil motorunda mahsur kalan iki yavru kedi kurtarıldı

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Kırıkkale'de bir ağaca çıkan ve otomobilin motor bölümüne sıkışan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı noktadaki çalışmayla kedileri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kırıkkale'de ağaçta ve otomobilin motor bölümünde mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kırıkkale'de bir ağaca çıkan yavru kedi, bulunduğu yerden inemedi. Bir diğer yavru kedi ise akaryakıt istasyonunda bulunan otomobilin motor bölümüne sıkıştı. İhbarlar üzerine harekete geçen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı noktada kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldıkları yerlerden çıkarılan yavru kediler, güvenli şekilde kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de ağaç ve otomobil motorunda mahsur kalan iki yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika
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