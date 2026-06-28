Kırıkkale\'de anız yangını

Kırıkkale'de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yüzlerce dönümlük araziye yayıldı. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangın, Kırıkkale merkeze bağlı Karacalı köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, MKE itfaiye ekipleri ile ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Yangının bahçelere ve evlere sıçramasını önlemek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'ne ait kepçe ve greyderlerle yangın bölgesinin çevresinde güvenlik şeridi oluşturuldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yüzlerce dönümlük alanın yanı sıra arazide bulunan birçok ağaç da zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE