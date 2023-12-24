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Kırıkkale'de aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi ve aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de aynı aileden 5 kişi yaralandı
24.12.2023 - 19:07,
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin refüje devrildiği kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Büyükyağlı rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Y.K. ile yolculardan B.K., Y.K., E.K. ve B.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı aileden olduğu öğrenilen 5 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında güvenlik önlemi alınırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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