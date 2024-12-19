Kırıkkale\'de Bağ Evi Yangını: Maddi Hasar Büyüdü

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Kırıkkale'de bağ evi alev alev yandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Ahılı köyünde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Ahılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple bağ evinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tamamen kullanılamaz hale gelen bağ evinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.