Kırıkkale\'de Baraj Gölünde Mahsur Kalan İki Kadın Kurtarıldı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde baraj gölünde akıntıya kapılarak teknede mahsur kalan 2 kadın, belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne aileleriyle birlikte piknik yapmak için giden Fatmanur Uçan (23) ve Melike Azra Uçan (18), tekneyle Kapulukaya Barajı gölüne açıldı. Bir süre sonra iki kadın, akıntıya kapılarak mahsur kaldı. İki genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla gölde mahsur kalan kadınlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. - KIRIKKALE