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Kırıkkale'de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı

Kırıkkale'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 37 yaşındaki bir vatandaş, kolundan ve el bileğinden yaralandı. Köpeklerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşması, vatandaşları huzursuz ediyor. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale\'de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı
19.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:12
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Kırıkkale'de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de başıboş köpeklerin saldırması neticesinde kolundan ve el bileğinden yaralanan 37 yaşındaki vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri vatandaşları huzursuz ediyor. Bazı vatandaşlar, evlerine giderken grup halinde dolaşan köpeklerden dolayı korku dolu anlar yaşıyor. Sanayi Mahallesi 3700. Sokak'ta dolaşan başıboş sokak köpekleri evine gitmek isteyen M.Y.'ye de köpekler saldırdı. 37 yaşındaki vatandaş sağ el bileğinden ve kolundan yaralandı.

Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle köpekten kurtulan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan M.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de başıboş köpek dehşeti: Saldırıya uğrayan vatandaş yaralandı - Son Dakika


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