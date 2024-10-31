7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi - Son Dakika
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7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi

7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi

Kırıkkale'de 7 aylık bebeğini yatakla baza arasında sıkışıp morardığını gören anne hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bebeğin ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.10.2024 16:48
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Kırıkkale'de yatak ile baza arasında sıkışan bebek, anne tarafından çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, Sanayi Mahallesi 1260 Sokak'ta meydana geldi. Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.'nin yatakla bazanın arasında asılı şekilde sıkıştığını ve cildinin morardığını gördü. Bebeği sıkıştığı yerden çıkartan anne Kübra K., durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 aylık bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 7 aylık bebek, bazayla yatak arasına sıkışıp can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Galatasaray 1905:
    tedbirsizlik iste ne olacak bir anne bir bebeğe sahip çıkamıyor dana ne olacak yazık yaaa 6 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İşte annenin sorululuğu burada orta çıkiyor.yazık olmuş yavrucağıza. 8 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    günahını almayalim ama telefonla oynarken çocugu ihmal etmiştir başka bi açıklaması yok 4 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Ne demek yatakla baza arasina bebegin sikisip kalmasi?Anlasilir bir ifade degil.Yukluk dedikleri yatak-yorgan yigini ile baza arasi mi?Acik pencereden dusse ya da sirt asagi yuksek olan bazadan dusse anlayacagim.Bunun bir izahi yok.Varsa da adli tip'in bilecegi bir konu. 0 0 Yanıtla
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