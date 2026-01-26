Öldürülen belediye başkanı davasında sanığın mütalaaya karşı ek savunma süre isteği kabul edildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlamak için istediği ek süre mahkemece kabul edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'un tabancayla öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık E.Ç.Ş., taraf avukatları ile maktul yakınları katıldı. Sanık avukatı, önceki duruşmada verilen mütalaaya karşı savunma hazırlayamadıklarını belirterek ek süre talep etti. Mahkeme heyeti talebi kabul ederek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 5 Şubat tarihe erteledi.

Olay, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesinde meydana gelmiş, saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanık E.Ç.Ş.'nin, saldırıda 2 kişiyi daha yaraladığı belirtilmişti.

İddianamede sanık hakkında, Hilmi Şen'e yönelik eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, koruması Mikayil Çelikkol'un öldürülmesi nedeniyle müebbet hapis cezası istenirken, yaralanan kişilere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - KIRIKKALE