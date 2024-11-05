Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'deki silahlı saldırıda, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti. Olay, husumetli bir akraba tarafından düzenlendi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

05.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:51
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Kırıkkale'de, kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı. Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen (50) ile Mikayil Çelikkol'un cenazeleri, yapılan otopsi sonrası Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şen, dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mehmet Makas, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şoförü Mikayil Çelikkol ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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