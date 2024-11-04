Kırıkkale'de Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve beraberindeki 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan Başkan Şen ve şoförü hayatını kaybederken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

04.11.2024 22:16
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Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanının makam aracı olay yerinden kaldırıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve yanında bulunan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yeri inceleme ekiplerince, saldırının yaşandığı alanda tahkikat tamamladıktan sonra makam aracı otoparka çekildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., akrabası olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol(40), Ömer Şengül(42), Koray Kayave ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

Hilmi Şen Kimdir?

1974 Balışeyh doğumlu olan Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen, siyasi hayatına 2001-2004 yılları arasında AK Parti merkez ilçe üyeliği ile başladı. 2004 yerel seçimlerinde seçim kurulu başkan yardımcılığı yaptı ve 2019-2024 döneminde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi olarak görev aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürüyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Belediye Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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