Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 gün önce araç ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 arkadaş ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Haziran'da Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik arkadaş grubu arasında araç ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine galericilik yapan E.İ., M.D. ve U.K.K.'yi bıçakla yaraladı. Göğüs bölgelerinden yaralanan 2 arkadaş, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akciğerlerinde yaralanan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.İ., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., tutuklandı. - KIRIKKALE