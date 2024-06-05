Kırıkkale'de Bıçakla Yaralama ve Ölüme Sebep Olan Şüpheli Yakalandı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kırıkkale'de 15 Mayıs tarihinde bir kişiyi bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu ve eşini darp ettiği iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ahmet Ayık Caddesi'nde 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı İ.E.'yi bıçakla yaralayan ve karısı F.Ç.'yi de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.Ç., hastanede tedavisi süren İ.E.'nin 2 Haziran'da hayatını kaybetmesi üzerine Kırşehir'de yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan H.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KIRŞEHİR