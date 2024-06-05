Kırıkkale'de Bıçakla Yaralama ve Ölüme Sebep Olan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bıçakla Yaralama ve Ölüme Sebep Olan Şüpheli Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale'de bir kişiyi bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu ve eşini darp ettiği iddia edilen şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

05.06.2024 17:01
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kırıkkale'de 15 Mayıs tarihinde bir kişiyi bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğu ve eşini darp ettiği iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ahmet Ayık Caddesi'nde 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı İ.E.'yi bıçakla yaralayan ve karısı F.Ç.'yi de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.Ç., hastanede tedavisi süren İ.E.'nin 2 Haziran'da hayatını kaybetmesi üzerine Kırşehir'de yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan H.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kırşehir, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Bıçakla Yaralama ve Ölüme Sebep Olan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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