Kırıkkale\'de Büyük Yangın Söndürüldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde büyük saman balyalarının tutuşması sonucu yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahale ile söndürüldü. Vali Mehmet Makas, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangın, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde Yerlikent mevkiinde bulunan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Ali Karadağ'a ait mandırada çıkan yangına jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, İl Özel İdare'ye ait ekskavatör, Kırıkkale Belediyesi, Yahşihan, Keskin, Çerikli, Delice, Balışeyh, MKE ve Garnizon Komutanlığı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ayrıca talep üzerine yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti. Dumandan etkilenen bir vatandaşın sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE