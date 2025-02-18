Kırıkkale'de Cezaevi Ring Aracı Devrildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Cezaevi Ring Aracı Devrildi

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Kırıkkale'de ring aracı devrildi, 7 jandarma personeli ve 2 mahkûm yaralandı.

18.02.2025 18:53
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Kırıkkale'de cezaevi ring aracı devrildi: 7'si jandarma personeli 9 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 7 jandarma personeli ile 2 mahküm yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. idaresindeki 71 EN 680 plakalı Otokar marka midibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, M.S. isimli jandarma personeli ile 2 mahküm yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince olay yerinde tahkikat yapıldı. Kaza sebebiyle kapatılan karayolu, aracın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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