Kırıkkale\'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Kırıkkale'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleŞubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantısı bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı ev tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRIKKALE