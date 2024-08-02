Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda 1 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyrukluyu M.S.H.A.'yı şehir merkezinde yakaladı. Şahıs, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. - KIRIKKALE