Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama

Kırıkkale'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 21:27
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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu M.F.H. (35) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Irak'ta terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı tespit edilen M.F.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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