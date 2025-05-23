Kırıkkale\'de Dolandırıcı Tutuklandı

Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" ve "örgüt kurma" suçlarından aranan bir şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE