Kırıkkale'de Emniyet Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Emniyet Bilgilendirme Faaliyeti

Kırıkkale\'de Emniyet Bilgilendirme Faaliyeti

Kırıkkale'de polis ekipleri, KADES ve siber suçlar hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

16.09.2024 18:15
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43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de ortak çalışma yürüten polis ekipleri, KADES uygulaması, siber suçlar ve asayiş konularında sürücü ve yolcuları bilgilendirdi. Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak uygulamaların önemine dikkat çekerken, vatandaşlar bilgilendirme faaliyetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, trafik kontrol noktalarında sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Trafik ekiplerinin durdurduğu araçlardaki vatandaşlara siber suçlar, KADES uygulaması ve asayiş konularına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özellikle kadınlar ve çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarına karşı acil müdahale sağlayan KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında farkındalık oluşturdu. Ekipler, sürücü ve yolculara KADES uygulamasını nasıl kullanabileceklerini ve tehlike anında emniyet güçlerine hızla ulaşmanın önemini anlattı. Uygulamanın kolayca indirilebileceği ve kullanılabileceği bilgisi de vatandaşlarla paylaşıldı.

Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlere devam etti. Vatandaşlara asayişle ilgili dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ve ihbarların önemi vurgulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi SİBERAY ekipleri de vatandaşlara siber suçlara karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Güvenli internet kullanımı, dolandırıcılıklara karşı alınması gereken önlemler ve kişisel bilgilerin korunmasına yönelik broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlar, emniyetin bilgilendirme çalışmalarını takdirle karşıladı. Murat Küne, "Son zamanlarda dolandırıcılık mağdurlarını görüyorduk. Kendilerini savcı veya hakim gibi tanıtan dolandırıcılar mesaj atıyordu. Emniyetin uyarıları sayesinde daha dikkatli olacağız, bu yüzden teşekkür ediyorum" dedi.

İlker Kozinoğlu ise emniyet birimlerinin yaptığı açıklamaların yerinde olduğunu belirterek, "Halkı bilgilendirmek için yapılan bu uygulamalar gayet mantıklı. Bu tür çalışmalarla suçların önüne geçileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin yaygın kullanıldığı bir çağda dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çeken Demirhan Kara, "Bu bilgilendirme çok mantıklı. Dolandırıcılık çok yaygın, bu çalışmayla buna engel olunabilir" şeklinde konuştu.

Otobüsle seyahat eden Emine Doğan da bilgilendirmeden memnun olduğunu dile getirerek, "Bizleri bilgilendirdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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