Kırıkkale\'de Etkinlik Denetimleri: 10 Organizasyona Cezai İşlem

Kırıkkale'de düzenlenen düğün ve eğlence etkinliklerinde taahhütname vermeyen 10 organizasyona idari para cezası uygulandı. Emniyet, benzer etkinliklerde taahhütname şartına uyulmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Kırıkkale'de 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen düğün, nişan ve asker uğurlama gibi etkinliklerde, trafik güvenliğini sağlamak ve çevre huzurunu korumak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, düzenlenen etkinliklere yönelik toplam 39 taahhütname alındı. Denetimler sırasında, 3 gün önceden taahhütname vermediği tespit edilen 10 etkinliğe 2 bin 953 liradan toplamda 29 bin 530 lira idari para para cezası uygulandı.

Ayrıca yürütülen denetimlerde ise, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi, 8 sürücüye ses cihazlarıyla çevreye rahatsızlık vermekten, 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan, 1 sürücüye ise abartı egzoz ile çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE