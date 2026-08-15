Kırıkkale'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de takla atan otomobilde 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 2 genç ağır yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan Fiat-Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 2 genç ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.T. idaresindeki 71 AER 835 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. (19) ile yolcu Y.U. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Feci Kaza: 17 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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